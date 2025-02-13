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13:42, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Соцсеть Маска согласилась выплатить Трампу компенсацию за блокировку аккаунта

WSJ: Соцсеть X выплатит 10 млн долларов по иску о блокировке аккаунта Трампа
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Социальная сеть X, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, выплатит многомиллионную компенсацию за блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, компания согласилась выплатить 10 миллионов долларов по иску о блокировке cтраницы Трампа на платформе. Отмечается, что аккаунт политика был заблокирован в начале января 2021 года после штурма Капитолия. Через некоторое время республиканец подал иск против компании, которая тогда называлась Twitter и еще не принадлежала Маску.

В октябре 2022 года Маск приобрел Twitter и уже в следующем месяце восстановил аккаунт Трампа. Команда политика рассматривала возможность прекращения судебного процесса, однако в конечном итоге разбирательство продолжилось.

Ожидается, что адвокаты Трампа будут добиваться выплаты и у компании Google, которая также заблокировала аккаунт политика на видеохостинге YouTube после нападения его сторонников на Капитолий.

В конце января стало известно, что корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) выплатит американскому лидеру 25 миллионов долларов по иску о блокировке его аккаунтов в принадлежащих компании соцсетях. Уточнялось, что большая часть суммы будет передана фонду президентской библиотеки Трампа.

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