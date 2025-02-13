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05:00, 13 февраля 2025Из жизни

Нападение сбежавшего тигра на человека попало на видео

NDTV: В Индии сбежавший тигр набросился на мужчину в джунглях и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В джунглях Сундарбан, Индия, спасли мужчину, на которого набросился сбежавший бенгальский тигр. Об этом сообщает NDTV.

Сотрудники заповедника тигров, расположенного в мангровом лесу Сундарбан, заметили хищника, прогуливающегося вне территории. Тигр представлял угрозу местным жителям. Около 10 сотрудников решили загнать его обратно в лес. Они вооружились палками и выследили тигра.

Работники заповедника окружили хищника, но тому не понравился их напор. Он развернулся к пытавшимся выгнать его людям и прыгнул на одного из них. Мужчины закричали и принялись тыкать в тигра палками, чтобы тот отпустил свою жертву. В конце концов хищник бросил работника и скрылся в лесу. Тигр покусал мужчину, но тот остался жив. Нападение попало на видео.

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Жертву хищника доставили в больницу в стабильном состоянии. Больше никто не пострадал. Сотрудники заповедника снова напомнили местным жителям, что следует держать скот в помещениях, чтобы не провоцировать тигров.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал женщину в штате Махараштра. Хищник просидел рядом с ее останками несколько часов, чем очень напугал селян.

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