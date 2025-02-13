Названа самая вредная поза для сна

Сомнолог Герасимова назвала сон на спине полезным для позвоночника

Качество сна и самочувствие после пробуждения зависят от позы, в которой спит человек, рассказала врач-сомнолог Виолетта Герасимова. В беседе с RuNews24.ru она раскрыла секреты здорового сна.

По словам Герасимовой, неправильная поза может привести к болям в шее и спине, головным болям, изжоге, проблемам с дыханием. Правильная поза, напротив, способствует расслаблению мышц, хорошему кровообращению и нормальному дыханию.

Врач назвала самым вредным сон на животе, так как в этой позиции человек не может нормально дышать, его грудь сдавлена, а шея все время повернута. Поэтому сомнолог посоветовала выбирать другие позы для ночного отдыха. По ее мнению, для внутренних органов и позвоночника полезен сон на спине. В этом положении дыхание спокойное, мышцы расслаблены, а позвоночник находится в естественном положении.

«Поза на боку — хорошая альтернатива для людей, которым неудобно спать на спине», — добавила врач. Она объяснила, что в этой позе снижается нагрузка на позвоночник и улучшается кровообращение. Доктор уточнила, что спать лучше на левой стороне.

Кроме того, сомнолог посоветовала проветривать комнату, создавать тишину и темноту перед сном, чтобы качественно и с пользой для здоровья выспаться.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.