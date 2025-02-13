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15:01, 13 февраля 2025Из жизни

Облысение принца Гарри достигло катастрофических масштабов

Королевский парикмахер Сэм Макнайт: Лысина принца Гарри выглядит ужасно
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Растущая лысина принца Гарри не дает покоя королевскому парикмахеру Сэму Макнайту, который в свое время стриг и его самого, и его мать принцессу Диану. Об этом он рассказал изданию Daily Telegraph.

По мнению Макнайта, облысение принца достигло катастрофических масштабов, и с этим нужно что-то делать. «У него на голове пушок, как у цыпленка, который только что вылупился, — говорит он. — Это просто ужасно. Он выглядит, как учитель географии из 1950-х».

Макнайту рассказал, что сам на месте Гарри поступил иначе. Когда лысину стало невозможно скрывать, он просто обрил голову. «Сейчас мне 69, но если бы я был его возраста, или мне было 20, 30, даже 50, то тут же сделал бы трансплантацию волос», — утверждает парикмахер.

Старение — вот что мы наблюдаем у Гарри. Он выглядит так, будто ему за 50. Возможно, ему все равно. Это прекрасно, когда кого-то совершенно не волнуют такие вещи. Но, подозреваю, даже в этом случае, если бы он сделал трансплантацию волос, это вернуло бы ему молодость

Сэм Макнайтпарикмахер принцессы Дианы
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