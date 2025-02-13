Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:52, 13 февраля 2025Экономика

Стало известно о росте доходов России от продажи нефти

МЭА сообщило о росте доходов России от продажи нефти в январе на $0,9 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Доходы России от экспорта нефти (речь идет о стоимости проданного сырья и нефтепродуктов) в январе выросли на 0,9 миллиарда долларов, до 15,8 миллиарда. Об этом говорится в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки нефти увеличились на 100 тысяч баррелей в сутки, но на столько же сократилась отгрузка нефтепродуктов. В итоге общий объем экспорта остался на уровне декабря — это 7,4 миллиона баррелей, что на 0,6 миллиона меньше, чем годом ранее.

В организации указывают, что погрузка на танкеры нефти и нефтепродуктов упала до 5,8 миллиона баррелей в сутки, что ниже, чем в январе.

В целом мировые поставки нефти сократились на 950 тысяч баррелей в сутки, до 102,7 миллиона, но они все равно выше прошлогоднего результата на 1,9 миллиона. Согласно ожиданиям МЭА, в текущем году предложение нефти вырастет еще на 1,6 миллиона баррелей в сутки, причем в планы не входит отмена ограничений участников сделки ОПЕК+.

Ранее Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы бюджета в январе незначительно снизились по сравнению с декабрем, до 789,1 миллиарда рублей. Такая динамика наблюдается на фоне увеличения дисконтов на российскую нефть, что связано с последними санкциями США. По данным Argus, к началу февраля основной экспортный сорт Urals начал продаваться дешевле 60 долларов за баррель. Однако изменение формулы, по которой рассчитываются налоги, позволило сохранить доходы казны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ввел пожизненные санкции против Петра Порошенко. Сторонники бывшего главы Украины после этого устроили потасовку в Раде

      На Западе рассказали о сильных и слабых сторонах России в переговорах с Трампом

      В Молдавии разорвали в одностороннем порядке одно соглашение с Россией

      Посол в Молдавии заявил о нежелании Москвы обострять отношения

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Названа причина крушения танкера в Керченском проливе

      ВСУ попытались атаковать нефтяную станцию в Новгородской области

      Потребность обрабатывающей отрасли России в кадрах оценили

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать Энергодар

      Россияне назвали главные проявления любви

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше