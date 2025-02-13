Стало известно о росте доходов России от продажи нефти

МЭА сообщило о росте доходов России от продажи нефти в январе на $0,9 млрд

Доходы России от экспорта нефти (речь идет о стоимости проданного сырья и нефтепродуктов) в январе выросли на 0,9 миллиарда долларов, до 15,8 миллиарда. Об этом говорится в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки нефти увеличились на 100 тысяч баррелей в сутки, но на столько же сократилась отгрузка нефтепродуктов. В итоге общий объем экспорта остался на уровне декабря — это 7,4 миллиона баррелей, что на 0,6 миллиона меньше, чем годом ранее.

В организации указывают, что погрузка на танкеры нефти и нефтепродуктов упала до 5,8 миллиона баррелей в сутки, что ниже, чем в январе.

В целом мировые поставки нефти сократились на 950 тысяч баррелей в сутки, до 102,7 миллиона, но они все равно выше прошлогоднего результата на 1,9 миллиона. Согласно ожиданиям МЭА, в текущем году предложение нефти вырастет еще на 1,6 миллиона баррелей в сутки, причем в планы не входит отмена ограничений участников сделки ОПЕК+.

Ранее Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы бюджета в январе незначительно снизились по сравнению с декабрем, до 789,1 миллиарда рублей. Такая динамика наблюдается на фоне увеличения дисконтов на российскую нефть, что связано с последними санкциями США. По данным Argus, к началу февраля основной экспортный сорт Urals начал продаваться дешевле 60 долларов за баррель. Однако изменение формулы, по которой рассчитываются налоги, позволило сохранить доходы казны.