Минобороны: ВС РФ ударили по 14 бригадам и трем полкам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам и трем полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои, по данным министерства, проходили в районах населенных пунктов Казачья Локня, Малая Локня, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Свердликово и Суджа. Вооруженным силам (ВС) России также удалось отразить одну контратаку противника.

За прошедшие сутки украинские войска лишились двух танков, боевой машины пехоты, двух БТР, пяти артиллерийских орудий, зенитного ракетного пушечного комплекса, станции РЭБ, трех пунктов управления БПЛА, склада с боеприпасами и более 270 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 60 210 военнослужащих, следует из брифинга оборонного ведомства.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в Минобороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен в Курской области. Он также отметил, что ВСУ «наносят удары по своим же», не допуская их до точек эвакуации, чтобы «другим было неповадно» сдаваться в плен.