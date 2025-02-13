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12:18, 13 февраля 2025Россия

Российский генерал рассказал о все чаще сдающихся в плен солдатах ВСУ в Курской области

Алаудинов: Мобилизованные ВСУ все чаще сдаются в плен в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще сдаются в плен в Курской области. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России (ВС РФ), командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Скажем так: из тех, кто сдались в плен в последнее время, элитой мы их не назовем», — обозначил российский генерал-лейтенант.

По его словам, наметившаяся в последние месяцы тенденция, когда украинские бойцы сдаются в плен, связана с тем, что для них это — «второй билет в жизнь».

Алаудинов также отметил, что ВСУ «наносят удары по своим же», не допуская их до точек эвакуации, чтобы «другим было неповадно» сдаваться в плен.

«Взять противника в плен на передовой — это одно, а вот вывести его оттуда — это второе. Ситуация все время бывает тяжелая именно из-за работы дронов и артиллерии. Я бы не сказал, что противник таким образом прям стоит (...) до последнего патрона», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в среду, 12 февраля, в плен в Курской области сдался один солдат ВСУ, во вторник, 11 февраля — двое, в среду, 10 февраля, — пятеро. На минувшей неделе в пятницу, 7 февраля, стало известно о сдаче в плен 11 украинских бойцов.

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