Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 13 февраля 2025Путешествия

Россиянин переехал в США и лишился грин-карты по одной причине

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Kurgenc / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер переехал в Соединенные Штаты и лишился грин-карты по одной причине. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что прожил в США с семьей несколько лет и в конечном итоге решил вернуться на родину. «Правила владения картой (которая фактически является видом на жительство) предполагают постоянное нахождение на территории страны», — написал он, добавив, что выезжать можно только имея веское основание.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

По словам путешественника, причина «надоела ваша Америка, хотим в Россию» таковой не считается, поэтому грин-карты россиян были аннулировали. «Миграционные адвокаты говорят, что шансы вернуть их есть, только вот нам это уже не нужно», — резюмировал он.

Ранее российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных жителей к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Девушка подчеркнула, что быть русским в Мексике — почетно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские «Искандеры» уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве

      Женщина завела новый роман и расстроилась из-за интимной привычки партнера

      Звонок Трампа Путину и Зеленскому назвали символичным

      В ЛНР рассказали об отходе ВСУ с некоторых позиций близ Белогоровки

      Президент Кубы высказался о будущем Газы

      Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Associaҫa͂o de russos livres

      Финским волонтерам пришлось обеспечивать наемников в рядах ВСУ

      На соседствующий с церковью травести-клуб в российском городе пожаловались в прокуратуру

      На Западе заявили о крахе попыток изолировать Россию после разговора Путина и Трампа

      Европу не уведомили о разговоре Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше