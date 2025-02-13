Россиянин переехал в США и лишился грин-карты по одной причине

Российский тревел-блогер переехал в Соединенные Штаты и лишился грин-карты по одной причине. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что прожил в США с семьей несколько лет и в конечном итоге решил вернуться на родину. «Правила владения картой (которая фактически является видом на жительство) предполагают постоянное нахождение на территории страны», — написал он, добавив, что выезжать можно только имея веское основание.

По словам путешественника, причина «надоела ваша Америка, хотим в Россию» таковой не считается, поэтому грин-карты россиян были аннулировали. «Миграционные адвокаты говорят, что шансы вернуть их есть, только вот нам это уже не нужно», — резюмировал он.

Ранее российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных жителей к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Девушка подчеркнула, что быть русским в Мексике — почетно.