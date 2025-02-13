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16:24, 13 февраля 2025Мир

США ускорят поставки оружия в Европу

Politico: США пообещали ускорить поставки оружия в Европу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US Air Force / Reuters

Вашингтон обещает ускорить поставки вооружений своим европейским союзникам. Об этом пишет журнал Politico.

«США стремятся ускорить процесс обеспечения [вооружениями], чтобы наши союзники получали то, что им нужно, в желательное для них время в рамках американской программы по содействию закупкам оружия иностранными правительствами», — приводит издание слова американского министра обороны Пита Хегсета.

Ранее Хегсет заявил, что он ждет проведения с союзниками по НАТО честного разговора по конфликту на Украине. Как отметил шеф Пентагона, Белый дом не рассматривает членство Украины в альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта.

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