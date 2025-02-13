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15:06, 13 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о назначении первого замминистра иностранных дел Украины

Первым замминистра иностранных дел Украины назначили Сергея Кислицу
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Сергей Кислица

Сергей Кислица. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сергея Кислицу назначили первым заместителем министра иностранных дел Украины. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, было опубликовано на сайте Кабинета министров Украины.

До назначения на этот пост дел был постоянным представителем Украины в Организации Объединенных Наций (ООН), с 2019 по 2024 год.

О планах Киева провести большие кадровые перестановки в МИД Украины стало известно в конце декабря 2024 года. Их анонсировал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, назвал Сергея Кислицу неадекватным. Причиной этого стало игнорирование постоянным представителем Украины в ООН наличия пыточных тюрем в Киеве.

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