Стало известно о назначении первого замминистра иностранных дел Украины

Первым замминистра иностранных дел Украины назначили Сергея Кислицу

Сергея Кислицу назначили первым заместителем министра иностранных дел Украины. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, было опубликовано на сайте Кабинета министров Украины.

До назначения на этот пост дел был постоянным представителем Украины в Организации Объединенных Наций (ООН), с 2019 по 2024 год.

О планах Киева провести большие кадровые перестановки в МИД Украины стало известно в конце декабря 2024 года. Их анонсировал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, назвал Сергея Кислицу неадекватным. Причиной этого стало игнорирование постоянным представителем Украины в ООН наличия пыточных тюрем в Киеве.