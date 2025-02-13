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01:25, 13 февраля 2025Мир

Трамп отказался раскрыть свой план урегулирования на Украине

Трамп заявил о большом прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп не раскрыл свой план урегулирования на Украине, однако заявил о большом прогрессе в этом вопросе.

«Это должно было быть сделано [предыдущим президентом США Джо] Байденом, а не мной, потому что это продолжается уже долгие годы, и именно он должен был этим заниматься», — сказал он.

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Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. После Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

31 января госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Глава США уверен в правильности этого плана, отметил Рубио.

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