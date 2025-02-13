Тренер рассказал о негативных последствиях отжиманий и планки для людей с лишним весом

Тренер-преподаватель Александр Велков рассказал о негативных последствиях выполнения отжиманий и планки для людей с лишним весом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, провисающие ткани тянут тело вниз, из-за чего тело человека подстраивается, чтобы сохранять прямую спину без прогиба. «Однако это приводит к возрастанию нагрузки на мышцы спины, позвоночник и суставы», — заявил тренер.

Велков добавил, что в такой ситуации будут задействованы мышцы, которые не должны работать в этих упражнениях. «Это повлечет за собой только боль и повреждения», — отметил специалист.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он рекомендовал выполнять приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.