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15:54, 13 февраля 2025Экономика

Трюдо назвал болезненное последствие политики Трампа

Трюдо: Пошлины Трампа обернутся для американцев потерей рабочих мест
Кирилл Луцюк
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Развязав торговую войну с Канадой, США рискуют получить всплеск безработицы. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его процитировало издание The Globe and Mail.

Он подчеркнул, что такие итоги будут иметь место вне зависимости от того, дойдут тарифы главы Белого дома Дональда Трампа на сталь и алюминий до 50 процентов или нет. По его словам, Канада в любом случае примет ответные меры. Кроме того, он напомнил, что во время последней торговой войны из-за стали и алюминия США столкнулись с болезненными последствиями. В 2018 году Трамп ввел 25-процентные пошлины на иностранную сталь и 10-процентные пошлины на алюминий. Канада тогда ответила встречными пошлинами на американский импорт на сумму 16,6 миллиарда долларов. Эта война длилась почти год. Для США она обернулась утратой 75 тысяч рабочих мест.

Ранее Трюдо заверил, что его страна никогда не вступит в состав США в качестве 51-го штата и останется независимым государством. Что касается тарифной политики Трампа, то Трюдо назвал ее неприемлемой.

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