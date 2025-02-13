В Европе выступили за территориальную целостность Украины после заявлений шефа Пентагона

Главы МИД стран ЕС поддержали территориальную целостность Украины

Главы МИД некоторых стран Европы, а также представители Европейского Союза (ЕС) в совместном заявлении выступили за территориальную целостность Украины после заявлений шефа Пентагона Пита Хегсета.

«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», — говорится в документе. Его подписали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания, Великобритания, а также Европейская комиссия и Европейская дипломатическая служба.

Участники совещания в формате Weimar+, на котором присутствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, подчеркнули, что намерены продолжать поддержку Кива до достижения справедливого и прочного мира, гарантирующего интересы республики и Европы. Главы МИД намерены обсудить ситуацию с американскими коллегами.

Хегсет ранее заявил, что США не рассматривают членство Украины в Североатлантическом альянсе как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Он также указал, что Вашингтон не станет размещать американские войска на территории страны. Кроме того, шеф Пентагона призвал украинские власти принять тот факт, что возвращение к границам 2014 года нереалистично.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, однако услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе. Политик также согласился с идеей главы Пентагона отказать Украине в членстве в НАТО, а также с тем, что Киев не сможет вернуть потерянные территории.

