В Германии заявили об уступках США России по Украине

Писториус: США пошли на уступки России еще до начала переговоров по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на уступки России еще до начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

«Вызывает сожаление, что администрация Трампа по отношению к [президенту России Владимиру] Путину уже сейчас открыто пошла на уступки еще до того момента, как вообще начались переговоры. По моему мнению, лучше было бы обсуждать возможное членство Украины в НАТО или возможные территориальные потери республики уже за столом переговоров, а не убирать их с повестки до начала обсуждений», — указал министр.

Писториус добавил, что очень бы поприветствовал заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако он добавил, что в таком случае «Европе придется обеспечить сохранение мира».

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. Позже на пресс-конференции Трамп заявил, что согласен с идеей отказать Украине в членстве в НАТО. Он назвал непрактичной и маловероятной перспективу вступления Киева в альянс.

