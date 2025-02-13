В кавказском регионе России предупредили об опасности атаки беспилотников

Глава Северной Осетии Меняйло: В республике объявлен режим беспилотной опасности

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — сообщил Меняйло.

Он напомнил, что официальная информация о ситуации появляется в его канале. Глава республики обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.

До этого режим опасности беспилотников вводили в Северной Осетии 3 февраля. Впоследствии стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Каспийским морем, дрон зафиксировали в Дагестане.