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06:59, 13 февраля 2025Россия

В кавказском регионе России предупредили об опасности атаки беспилотников

Глава Северной Осетии Меняйло: В республике объявлен режим беспилотной опасности
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — сообщил Меняйло.

Он напомнил, что официальная информация о ситуации появляется в его канале. Глава республики обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не реагировать на провокации.

До этого режим опасности беспилотников вводили в Северной Осетии 3 февраля. Впоследствии стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Каспийским морем, дрон зафиксировали в Дагестане.

ЖЗЛ
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