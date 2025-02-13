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21:28, 13 февраля 2025Россия

В Кремле оценили текущие отношения России и США

Песков: Текущее состояние отношений не в интересах России и США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Текущие отношения России и США не в интересах обеих стран. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, главной темой телефонного разговора Путина с американским президентом Дональдом Трампом стали именно двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, которым за время президентства Джо Байдена был нанесен «огромный вред».

«Говорили, что [отношениям] был нанесен за время предыдущей администрации огромный вред. И то состояние, в котором находятся наши двусторонние отношения, оно не в интересах ни России, ни США», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал о достигнутом согласии Путина и Трампа по конфликту на Украине. По его словам, это уже привело в движение «машину помощников и ведомств», которые будут поэтапно вступать в диалог.

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