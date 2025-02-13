Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:19, 13 февраля 2025Мир

В МИД пообещали ответить на военное присутствие США у границ России

МИД: Россия примет ответные меры на военное присутствие США у северных границ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия примет меры в ответ на усиление военного присутствия США у северных границ. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников, его слова передает РИА Новости.

«Вполне естественно, что развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от российских границ не может остаться без эффективных ответных мер, в том числе военно-технического характера, со стороны России», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Студенников указал на то, что в последнее время США наращивают военное сотрудничество с союзниками на севере Европы. Он подчеркнул, что, несмотря на попытки стран Североатлантического альянса превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО, Россия защитит свои законные интересы в регионе.

24 января заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО. Он также подчеркнул, что Балтийское море должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

      В США раскритиковали собственную разведку

      Ученицы курсов тревел-блогера получили в чатах сторисы с отдыха и подали на него в суд

      Названы угрожающие НАТО российские подлодки

      В МИД оценили мирные инициативы Ватикана по Украине

      У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

      Суд отклонил иск о возвращении на СВО арестованной жене бывшего мэра российского города

      Цены на тюльпаны в России взлетели

      Нефтяные компании пожаловались на отказ РЖД принимать их грузы

      Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше