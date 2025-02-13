В МИД пообещали ответить на военное присутствие США у границ России

МИД: Россия примет ответные меры на военное присутствие США у северных границ

Россия примет меры в ответ на усиление военного присутствия США у северных границ. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников, его слова передает РИА Новости.

«Вполне естественно, что развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от российских границ не может остаться без эффективных ответных мер, в том числе военно-технического характера, со стороны России», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Студенников указал на то, что в последнее время США наращивают военное сотрудничество с союзниками на севере Европы. Он подчеркнул, что, несмотря на попытки стран Североатлантического альянса превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО, Россия защитит свои законные интересы в регионе.

24 января заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО. Он также подчеркнул, что Балтийское море должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия.