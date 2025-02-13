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18:40, 13 февраля 2025Мир

В НАТО назвали Путина сильным переговорщиком

Генсек Рютте: Путин является сильным переговорщиком
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента России Владимира Путина сильным переговорщиком. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, участие российского политика необходимо для достижения мирного соглашения по конфликту на Украине.

Комментируя последний разговор Путина и президента США Дональда Трампа, Рютте заметил, что их общение создает впечатление начала полноценных переговоров по Украине.

Генсек военного блока добавил, что поддерживает идею мирного урегулирования на Украине, однако напомнил, что будущий переговорный процесс не должен исключать участия Киева.

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