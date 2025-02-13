В НАТО назвали Путина сильным переговорщиком

Генсек Рютте: Путин является сильным переговорщиком

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента России Владимира Путина сильным переговорщиком. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, участие российского политика необходимо для достижения мирного соглашения по конфликту на Украине.

Комментируя последний разговор Путина и президента США Дональда Трампа, Рютте заметил, что их общение создает впечатление начала полноценных переговоров по Украине.

Генсек военного блока добавил, что поддерживает идею мирного урегулирования на Украине, однако напомнил, что будущий переговорный процесс не должен исключать участия Киева.