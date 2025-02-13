В НАТО захотели мира на Украине

Генсек Рютте: НАТО, как и США, хочет прочного мира на Украине

Североатлантический альянс, как и США, хочет установления прочного мира на Украине после завершения конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Альянс, как и США, выступает за мирные переговоры, я абсолютно поддерживаю любые мирные переговоры по украинскому конфликту, но необходимо, чтобы их результатом стал устойчивый мир на Украине», — отметил генсек.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что целью администрации президента США Дональда Трампа на Украине является прекращение военного конфликта дипломатическими методами. По словам главы оборонного ведомства, США считают необходимым сохранение суверенной Украины.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером «был очень продуктивным». Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.