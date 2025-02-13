В океанариум вместо заболевшей русалки пустили пузатого водяного

В Китае пузатый дрессировщик выступил в океанариуме вместо заболевшей русалки

В Китае сотрудники аквариума в провинции Хэнань пустили выступать перед посетителями пузатого водяного из-за того, что исполнявшая роль русалки девушка заболела. Об этом пишет What's the Jam.

Забавное происшествие случилось в океанариуме Zhonghe Dolphin Bay Ocean Park города Лоян. Посетители засняли на видео, как в аквариуме вместо русалки плавает упитанный мужчина, надевший на себя русалочий хвост.

Вскоре выяснилось, что подменить заболевшую актрису уговорили одного из дрессировщиков морских животных. Мужчина нырнул в воду и исполнил несколько движений из репертуара русалки. Перед выступлением он боялся, что посетители «не оценят его движений», а также переживал, что своим появлением в воде доведет детей до слез.

Однако посетители очень тепло приняли выступление мужчины и бросились снимать его на камеры мобильных телефонов. «Я не ожидал, что реакция будет такой хорошей. Многие родители и дети нашли это очень забавным», — сказал дрессировщик.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань огромный осетр напал на туристку из России. Она исполняет в океанариуме роль русалки.

