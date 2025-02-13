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11:51, 13 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России уличили ЕС в нежелании скорого урегулирования украинского конфликта

Депутат Новиков: Евросоюз подчинится США по украинскому вопросу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Усиление поддержки Киева со стороны Евросоюза объясняется нежеланием скорого урегулирования конфликта, которое будет означать поражение президента Украины Владимира Зеленского, заявил в разговоре с «Лентой.ру» Дмитрий Новиков. Он добавил, что в конечном итоге ЕС вынужден будет подчиниться США.

«Евросоюз в полной мере вписался в антироссийский контекст и теперь находится в растерянности. Но очевидно, что президент США Дональд Трамп не будет противником поддержки Украины со стороны Европы — для него это хороший сценарий, при котором Россия и ЕС будут сталкиваться, ослабляя друг друга, — сказал политик. — Брюссель не хотел бы скорого урегулирования ситуации, потому что, в частности, это будет означать поражение их ставленника Зеленского, но на данный момент Трампа устраивает эта ситуация».

Тем не менее, как считает Новиков, США всегда занимали лидирующую позицию в рамках НАТО, потому странам Евросоюза в итоге придется подчиниться и принять позицию Штатов, в том числе, по урегулированию украинского конфликта.

«Лидерство США в рамках НАТО — это константа. И та позиция, которую в итоге выработает Белый дом по мирным переговорам в итоге будет принята всеми. Текущая более радикальная позиция Европы в этом отношении для Трампа не более чем фон, одна из множества переговорных позиций, на которую он будет кивать, если сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — заключил депутат.

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Ранее сообщалось, что шесть европейских стран, в том числе Германия, Франция ​​и Великобритания, решили усилить поддержку Киева после телефонного разговора Путина и Трампа. Европейские страны также подчеркнули, что они привержены «независимости, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

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