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12:24, 13 февраля 2025Забота о себе

Врач оценила влияние обуви на высоком каблуке на здоровье

Ортопед Завадская: Обувь на каблуке увеличивает нагрузку на поясницу и колени
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ношение обуви на высоком каблуке можно сравнить с прогулкой с тяжелыми пакетами в руках, считает травматолог-ортопед профессиональной сети «ОРТЕКА» Антонина Завадская. Влияние такой обуви на здоровье она оценила в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, большинство женщин испытывает дискомфорт уже после часа ношения обуви на высоких каблуках. «Боль возникает из-за неестественного положения стопы, сильного давления на пальцы ног. Также обувь на каблуках изменяет угол лодыжки и увеличивает нагрузку на колени и поясницу», — объяснила она.

Завадская уточнила, что многие женщины носят подобную обувь ежедневно, и этот процесс можно сравнить с длительными прогулками с тяжестями в руках. Она предупредила, что каблуки высотой 10 сантиметров увеличивают давление на переднюю часть стопы и пальцы ног на 30 процентов.

Сухожилия также испытывают повышенную нагрузку, из-за ношения обуви на каблуке они укорачиваются и перенапрягаются. Кроме того, может ограничиваться циркуляция крови в венах и увеличивается риск развития артрита

Антонина Завадскаятравматолог-ортопед
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Чтобы предотвратить травмы и развитие патологий, ортопед посоветовала носить каблук не выше четырех-пяти сантиметров. Также, по ее словам, с такой обувью важно использовать мягкую стельку, чтобы смягчать ударную нагрузку на колени.

Ранее Завадская предупредила, что обувь на высоких каблуках вызывает развитие плоскостопия и появление пяточной шпоры. По словам врача, пяточная шпора чаще всего бывает у людей, которые много времени проводят на ногах — у спортсменов, врачей, продавцов, учителей, курьеров.

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