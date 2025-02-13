Врач оценила влияние обуви на высоком каблуке на здоровье

Ортопед Завадская: Обувь на каблуке увеличивает нагрузку на поясницу и колени

Ношение обуви на высоком каблуке можно сравнить с прогулкой с тяжелыми пакетами в руках, считает травматолог-ортопед профессиональной сети «ОРТЕКА» Антонина Завадская. Влияние такой обуви на здоровье она оценила в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, большинство женщин испытывает дискомфорт уже после часа ношения обуви на высоких каблуках. «Боль возникает из-за неестественного положения стопы, сильного давления на пальцы ног. Также обувь на каблуках изменяет угол лодыжки и увеличивает нагрузку на колени и поясницу», — объяснила она.

Завадская уточнила, что многие женщины носят подобную обувь ежедневно, и этот процесс можно сравнить с длительными прогулками с тяжестями в руках. Она предупредила, что каблуки высотой 10 сантиметров увеличивают давление на переднюю часть стопы и пальцы ног на 30 процентов.

Сухожилия также испытывают повышенную нагрузку, из-за ношения обуви на каблуке они укорачиваются и перенапрягаются. Кроме того, может ограничиваться циркуляция крови в венах и увеличивается риск развития артрита Антонина Завадская травматолог-ортопед

Чтобы предотвратить травмы и развитие патологий, ортопед посоветовала носить каблук не выше четырех-пяти сантиметров. Также, по ее словам, с такой обувью важно использовать мягкую стельку, чтобы смягчать ударную нагрузку на колени.

Ранее Завадская предупредила, что обувь на высоких каблуках вызывает развитие плоскостопия и появление пяточной шпоры. По словам врача, пяточная шпора чаще всего бывает у людей, которые много времени проводят на ногах — у спортсменов, врачей, продавцов, учителей, курьеров.