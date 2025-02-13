Живущий в Германии российский футболист-чемпион описал немцев фразой «положиться нельзя»

Олимпийский чемпион Савичев заявил, что на немцев нельзя положиться

Олимпийский чемпион Игр 1988 года в Сеуле в составе сборной СССР Юрий Савичев рассказал об отношении к немцам. Его слова приводит «Чемпионат».

Бывший футболист заявил, что живет в Германии больше 30 лет, однако оценивает россиян выше. Он описал немцев фразой «положиться на них нельзя».

Савичев забил победный мяч в финальном матче Олимпийских игр 1988 года против сборной Бразилии. Он известен по выступлениям за московское «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. После завершения карьеры Савичев остался жить в Германии.

Ранее вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев, выступавший за леверкузенский «Байер», сравнил жизнь в России и Германии. Игрок отметил, что ему всего хватало в обеих странах.