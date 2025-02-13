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16:38, 13 февраля 2025Спорт

Живущий в Германии российский футболист-чемпион описал немцев фразой «положиться нельзя»

Олимпийский чемпион Савичев заявил, что на немцев нельзя положиться
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Юрий Савичев (в центре)

Юрий Савичев (в центре). Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Олимпийский чемпион Игр 1988 года в Сеуле в составе сборной СССР Юрий Савичев рассказал об отношении к немцам. Его слова приводит «Чемпионат».

Бывший футболист заявил, что живет в Германии больше 30 лет, однако оценивает россиян выше. Он описал немцев фразой «положиться на них нельзя».

Савичев забил победный мяч в финальном матче Олимпийских игр 1988 года против сборной Бразилии. Он известен по выступлениям за московское «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. После завершения карьеры Савичев остался жить в Германии.

Ранее вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев, выступавший за леверкузенский «Байер», сравнил жизнь в России и Германии. Игрок отметил, что ему всего хватало в обеих странах.

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