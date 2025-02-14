Глава Минобороны Германии оценил разговор Трампа и Путина

Писториус заявил, что положительно оценивает разговор между Путиным и Трампом

Министр обороны Германии Борис Писториус положительно оценивает телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое заявление он сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его общения с журналистами вел телеканал Welt.

«Было понятно, что администрация Дональда Трампа будет стремиться к быстрому заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Хорошо, что звонок состоялся», — сказал глава немецкого оборонного ведомства.

12 февраля российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.