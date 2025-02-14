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15:21, 14 февраля 2025Наука и техника

Готовящая революцию в создании спутников компания из США получила финансирование

SpaceNews: K2 Space получила финансирование на революцию в создании спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания K2 Space, готовящая произвести революцию в создании крупных геостационарных спутников, получила финансирование в размере 110 миллионов долларов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В стартап инвестировали, в частности, фонды Lightspeed Venture Partners и Altimeter Capital. Вместе с ранее полученными средствами капитал компании, основанной в 2022 году, составил около 180 миллионов долларов. Привлеченные средства позволят ускорить создание крупной геостационарной спутниковой платформы стоимостью менее 15 миллионов долларов, серийный выпуск которой займет не более трех месяц.

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Издание отмечает, что K2 Space уже привлекла внимание Пентагона, а также расширяет производственные площади и наем сотрудников.

В январе издание ArsTechnica заметило, что K2 Space пообещала на порядок снизить стоимость геостационарного спутника. Прямым аналогом изделия, над которым работает K2 Space, выступает платформа LM2100. Корпорация Lockheed Martin реализует ее по цене от 100 до 150 миллионов долларов.

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