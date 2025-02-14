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15:20, 14 февраля 2025Экономика

В Госдуме понадеялись на скорое снижение ключевой ставки

Глава комитета ГД Аксаков понадеялся на снижение ключевой ставки ЦБ в марте
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В связи с переломом инфляционного тренда в последние месяцы достигнутая жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка выглядит достаточной, так что уже с конца марта может начаться постепенное смягчение. Такую надежду выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Комментируя принятое сегодня, 14 февраля, решение регулятора во второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, он подчеркнул, что первые признаки остановки повышенного роста цен уже заметны. Если тенденция продолжится, то можно начинать плавное снижение ставки.

По словам Аксакова, на готовность регулятора смягчать ДКП могут повлиять геополитические события текущей недели. Речь идет о первом подтвержденном официально разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Если произойдет ослабление геополитической напряженности, положительные макроэкономические тренды будут усиливаться, и в этом случае в текущем году мы увидим более динамичное снижение инфляции и ключевой ставки», — уверен депутат.

Без учета этих обстоятельств на мотивацию ЦБ влияет ослабление перегрева в сфере кредитования и более сбалансированные бюджетные расходы по итогам года. Аксаков подразумевает планы Минфина довести дефицит бюджета ЦБ до 0,5 процента ВВП, которые пока далеки от исполнения.

Между тем в пресс-релизе Банка России по итогам прошедшего заседания указывается, что на следующей встрече, которая состоится 21 марта, будет рассматриваться вариант повышения ставки. На возможность дальнейшего ужесточения указывает и верхняя граница среднего значения ставки за 2025 год, достигшая 22 процентов. Текущий рост цен регулятор оценивает как неприемлемо высокий.

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