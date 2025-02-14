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11:10, 14 февраля 2025Экономика

Индекс гособлигаций Мосбиржи превысил досанкционный уровень

Индекс гособлигаций Мосбиржи превысил 108 пунктов впервые с 11 июня 2024 года
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Индекс российских гособлигаций (RGBI) поднялся выше 108 пунктов впервые с 11 июня 2024 года и на момент написания материала достиг 108,61, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Таким образом, прибавляющий 2,02 процента показатель впервые превысил уровень, наблюдавшийся накануне введения против формирующей его площадки санкций США.

Индекс гособлигаций Мосбиржи является основным индикатором рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с длительностью более одного года и рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен, начиная с 31 декабря 2002 года.

В четверг стало известно, что объем торгов на Мосбирже установил на фоне сообщений о продолжительном телефонном разговоре президентов РФ и США, ряд рекордов, включая исторический на утренних торгах 13 февраля. Уверенный рост фондового рынка страны привел к тому, что капитализация входящих в его расчет компаний превысила 7 триллионов рублей, увеличившись за день на 0,5 триллиона.

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