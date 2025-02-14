К родителям живущей в Чехии экс-ведущей «Вестей» пришли следователи

Ведущая Курбангалеева заявила, что к ее родителям в Казани приходили следователи

Живущая в Чехии журналистка, бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) заявила, что к ее родителям в Казани приходили следователи. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня к моим родителям в Казани приходили следователи. Если вкратце, то они расспрашивали их о том, как я докатилась до жизни такой — то есть стала преступницей высшей пробы, достойной экстрадиции», — написала Курбангалеева.

Журналистка добавила, что следователи вели себя вежливо. Вместе с тем, по словам экс-ведущей «Вестей», ситуация заставила ее родителей понервничать.

Ранее Курбангалеева заявила, что Генпрокуратура России потребовала от Чехии ее экстрадиции. Экс-ведущая «Вестей» предположила, что требование ведомства может быть связано с уголовными делами, возбужденными в отношении нее в России.

В июне суд в Москве заочно арестовал Курбангалееву на два месяца. Журналистку обвинили в публичных призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности, а также в публичном распространении ложной информации о Российской армии. Она была объявлена в международный розыск.