Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:08, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

К родителям живущей в Чехии экс-ведущей «Вестей» пришли следователи

Ведущая Курбангалеева заявила, что к ее родителям в Казани приходили следователи
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Фарида Курбангалеева

Фарида Курбангалеева. Кадр: Wikimedia

Живущая в Чехии журналистка, бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) заявила, что к ее родителям в Казани приходили следователи. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня к моим родителям в Казани приходили следователи. Если вкратце, то они расспрашивали их о том, как я докатилась до жизни такой — то есть стала преступницей высшей пробы, достойной экстрадиции», — написала Курбангалеева.

Журналистка добавила, что следователи вели себя вежливо. Вместе с тем, по словам экс-ведущей «Вестей», ситуация заставила ее родителей понервничать.

Ранее Курбангалеева заявила, что Генпрокуратура России потребовала от Чехии ее экстрадиции. Экс-ведущая «Вестей» предположила, что требование ведомства может быть связано с уголовными делами, возбужденными в отношении нее в России.

В июне суд в Москве заочно арестовал Курбангалееву на два месяца. Журналистку обвинили в публичных призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности, а также в публичном распространении ложной информации о Российской армии. Она была объявлена в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину». В США раскрыли детали беседы Трампа с Зеленским

      В Запорожье рассказали о ситуации на ТЭС в Энергодаре

      Большунов рассказал об отношении соперников во время гонки в Италии

      Россиянам перечислили отрасли с наибольшим ростом спроса на работников

      Психолог перечислил указывающие на проблемы с алкоголем тревожные знаки

      Пассажирка из Дубая оказалась под угрозой тюрьмы в России из-за подарка мужа

      Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

      Певица Нюша снялась в леопардовом нижнем белье

      В Италии задержан организовавший многомилионную схему мошенничества россиянин

      Захарова назвала главу МИД Великобритании жертвой британского образования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше