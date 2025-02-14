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10:08, 14 февраля 2025Наука и техника

Летчик ВВС Индии оценила российские МиГ-35 и Су-30МКИ

Летчик ВВС Индии Шарма: Российские МиГ-35 и Су-30МКИ превосходны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Истребители МиГ-35 и Су-30МКИ превосходны. Такую оценку самолетам российского производства дала бывший летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские истребители превосходны, и индийские ВВС использовали их с самого начала — 1950-х и 1960-х годов. Именно поэтому они составляют основу боевого флота индийских ВВС», — сказала пилот в рамках авиасалона Aero India 2025 в Бангалоре (Индия).

По словам летчика, которая имеет опыт управления МиГ-35 и Су-30МКИ, результаты боевого применения российских самолетов «всегда были отличными». Шарма заметила, что «двухмоторный истребитель всегда считается более безопасным, чем одномоторный».

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В сентябре издание Defense News сообщило, что Индия закупит 240 высокотемпературных турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги для многофункциональных истребителей Су-30МКИ.

В августе издание Army Recognition заметило, что индийские Су-30МКИ захотели превратить в самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

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