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10:33, 14 февраля 2025Мир

МИД Финляндии выступил с заявлением по Украине после разговора Путина и Трампа

Финляндия выступила против быстрой сделки по Киеву после беседы Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Быстрая сделка по Украине с президентом России Владимиром Путиным невозможна. С таким заявлением в интервью немецкому телеканалу RND выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя беседу Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир», — сказала дипломат, отметив, что будущая сделка будет касаться не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом.

Ранее Трамп заявил, что правильнее было сперва позвонить Путину, а не президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Надо было понять, хочет ли Россия заключить сделку», — объяснил американский лидер.

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