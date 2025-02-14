МИД Финляндии выступил с заявлением по Украине после разговора Путина и Трампа

Финляндия выступила против быстрой сделки по Киеву после беседы Путина и Трампа

Быстрая сделка по Украине с президентом России Владимиром Путиным невозможна. С таким заявлением в интервью немецкому телеканалу RND выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя беседу Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир», — сказала дипломат, отметив, что будущая сделка будет касаться не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом.

Ранее Трамп заявил, что правильнее было сперва позвонить Путину, а не президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Надо было понять, хочет ли Россия заключить сделку», — объяснил американский лидер.

