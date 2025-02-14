Набиуллина заметила снижение цен на некоторые товары

Набиуллина: В России снизились цены на смартфоны и бытовую технику

В России на фоне укрепления рубля наблюдается снижение цен на некоторые виды товаров, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, прежде всего это касается смартфонов и бытовой техники.

«Укрепление рубля у нас происходило в декабре. Безусловно это дезинфляционный фактор», — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ констатировала неприемлемо высокий уровень инфляции в России. По ее словам, факторы, которые могут остановить инфляцию, набирают силу. Однако пока рано говорить об изменении тенденции.

В Центробанке подсчитали, что по итогам IV квартала прошлого года инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 12,1 процента. Усиление инфляционного давления объяснили в том числе стабильно высоким спросом на внутреннем рынке.