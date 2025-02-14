Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:52, 14 февраля 2025Экономика

Набиуллина заметила снижение цен на некоторые товары

Набиуллина: В России снизились цены на смартфоны и бытовую технику
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России на фоне укрепления рубля наблюдается снижение цен на некоторые виды товаров, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, прежде всего это касается смартфонов и бытовой техники.

«Укрепление рубля у нас происходило в декабре. Безусловно это дезинфляционный фактор», — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ констатировала неприемлемо высокий уровень инфляции в России. По ее словам, факторы, которые могут остановить инфляцию, набирают силу. Однако пока рано говорить об изменении тенденции.

В Центробанке подсчитали, что по итогам IV квартала прошлого года инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 12,1 процента. Усиление инфляционного давления объяснили в том числе стабильно высоким спросом на внутреннем рынке.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      Проблемы с предложением валюты на российском рынке оценили

      Малышева призвала россиян возвести в культ три врачебные рекомендации

      Набиуллина рассказала о двух вариантах изменения ключевой ставки

      Участника СВО нашли работающим за еду в церкви

      Зеленский назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

      Рютте высказался об обещании Украине стать частью НАТО

      На Западе заявили об испарении обещаний Байдена Украине

      Назван самый вредный для здоровья продукт

      Военнослужащий ВСУ получил 21 год колонии за расстрел мирного жителя в ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше