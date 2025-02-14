ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

ЦБ: Базовая инфляция в России ускорилась до 12,1 процента в октябре-декабре

По итогам четвертого квартала 2024-го инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 12,1 процента. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В июле-сентябре годовая инфляция в стране находилась на уровне 11,3 процента с поправок на сезонные колебания потребительских цен. Таким образом, в конце 2024 года темпы роста ускорились на 0,8 процентного пункта (п.п.). При этом базовая инфляция за отчетный период выросла в еще большей степени. Если в третьем квартале темпы роста потребительских цен составляли в среднем 7,6 процента, то в четвертом — ускорились на 4,5 п.п.

В ЦБ объяснили резкое усиление инфляционного давления на российскую экономику в том числе стабильно высоким спросом на внутреннем рынке. В настоящее время дисбаланс спроса и предложения продолжает оказывать негативное влияние на темпы роста потребительских цен. Кроме того, на ситуацию оказало воздействие и заметное ослабление курса рубля к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро.

Ранее в ЦБ прогнозировали выход инфляции в России на пиковые значения к апрелю 2025 года. До этого времени, считают в регуляторе, переходить к постепенному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) рано. К концу 2025-го, как ожидают в ЦБ, годовая инфляция в РФ замедлится до 7-8 процентов, что заметно превысит целевой показатель в 4 процента. На этом фоне совет директоров регулятора в пятницу, 14 февраля, сохранил ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых.