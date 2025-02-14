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20:26, 14 февраля 2025Забота о себе

Названы причины снижения либидо у молодых мужчин

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatoliy Karlyuk / Shutterstock / Fotodom

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что даже у молодых мужчин бывают проблемы с либидо. Причины снижения сексуального влечения доктор назвал в своем Telegram-канале.

Врач сказал, что каждый пятый молодой мужчина имеет низкое влечение при достаточно высоком уровне тестостерона. Андролог объяснил это тем, что снижение либидо происходит в основном по психогенным причинам.

По его словам, с проблемой могут столкнуться мужчины с нарушением психосексуального развития. Также негативную роль играют внутренние психологические конфликты, порнозависимость и другие виды зависимостей, тревожные расстройства, депрессии.

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В то же время эксперт обратил внимание, что низкая потребность в сексе может быть из-за слабой половой конституции, что считается нормой.

Ранее Лубенников поставил точку в вопросе о нормальном количестве половых актов. Частота занятий сексом зависит исключительно от темперамента и желания партнеров, считает эксперт.

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