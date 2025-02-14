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17:04, 14 февраля 2025Путешествия

Пилоты экстренно посадили самолет вскоре после вылета из-за пожара в кабине

PYOK: Пилоты United Airlines экстренно посадили самолет в Чикаго из-за пожара
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: DC Studio / freepik

Пилоты самолета United Airlines экстренно посадили борт вскоре после вылета из-за возможного пожара в кабине экипажа. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что лайнер вылетел из Чикаго в мексиканский Сан-Хосе-дель-Кабо утром 12 февраля. Когда борт набрал высоту, пилоты заметили короткое замыкание в приборной панели, из-за чего мог возникнуть пожар. Не имея возможности проверить наличие возгорания самостоятельно, они запросили разрешения на возвращение в аэропорт вылета.

В Чикаго самолет встретили аварийные службы. Пассажиров пересадили на другое воздушное судно, а неисправный лайнер вывели из эксплуатации на 24 часа.

Ранее стало известно, что пожар в пассажирском самолете Air Busan, полностью сгоревшем в Пусане, мог начаться из-за пауэрбанка. Самолет Air Busan загорелся перед вылетом в Гонконг 28 января. Огонь охватил весь фюзеляж.

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