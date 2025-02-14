Подросток заснул в поле и попал в комбайн

The Thaiger: В Таиланде 15-летний школьник погиб в комбайне для тростника

В Таиланде 15-летний школьник из провинции Пхетбури уснул в поле сахарного тростника и попал в комбайн. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагическое происшествие случилось 11 февраля. Прибывшие на место происшествия полицейские и медики обнаружили там большой комбайн и почти заполненный грузовик рядом. В кузове машины находился раздавленный механизмом Анусорн Калавича. Комбайн затянул подростка внутрь, протащил по внутренним механизмам и выбросил в грузовик. Помочь пострадавшему было уже невозможно.

Согласно отчетам следователей, Калавича, который подрабатывал на ферме, прилег отдохнуть в поле и заснул. Водитель комбайна не заметил юношу в высоких зарослях тростника и наехал на него.

В данный момент полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

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