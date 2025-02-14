Полина Гагарина снялась в прозрачном наряде

Российская певица Полина Гагарина снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает девять миллионов подписчиков.

37-летняя поп-исполнительница разместила серию снимков, на которых позировала в прозрачном облегающем изделии с длинными рукавами и асимметричным вырезом. Помимо этого, звезда надела черный бюстгальтер. Свой образ артистка дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и ярким мейкапом с акцентом на глаза.

В январе Полина Гагарина показала внешность с новой прической. Знаменитость была в черном атласном платье с открытым верхом и драпировкой в области груди со стрижкой с рваными прядями.