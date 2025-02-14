Порномодель рассказала о худших пенисах после секса с тысячей мужчин за 12 часов

Порномодель Бонни Блю, устроившая секс-марафон и переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, рассказала, пенисы какого размера не вызывают у нее энтузиазма. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

Бонни Блю считает, что обычно длина полового органа не играет особой роли. По ее словам, хотя очень маленькие пенисы не подходят для некоторых поз, ничего стыдного в них нет. Куда большей проблемой ей кажутся органы чересчур большого размера.

Если у вас очень маленький пенис, я просто не буду использовать некоторые позы, потому что это слишком сложно. А вот если пенис величиной с руку — это не входит в список того, что мне нравится Бонни Блю порномодель

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Ранее сообщалось, что тиктокер Саманта Картрайт уличила Бонни Блю во лжи. По мнению Картрайт, цифры, которые называет порномодель, неправдоподобны.