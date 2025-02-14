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13:26, 14 февраля 2025Забота о себе

Пожилым людям посоветовали регулярно проверять зрение

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Офтальмолог, главный врач сети салонов оптик ‭«Счастливый взгляд» Лариса Гуслистова объяснила, по каким симптомам можно распознать начавшуюся катаракту или глаукому. Характерные признаки этих опасных болезней глаз она перечислила в комментарии «Ленте.ру».

Гуслистова указала на важность регулярной проверки зрения в пожилом возрасте, так как это поможет вовремя выявить опасные патологии глаз. Так, по ее словам, в возрасте 50 лет может начаться катаракта — это считается естественным процессом старения организма, пик же заболеваемости приходится на 70-80 лет. Она подчеркнула, что без своевременного лечения недуг может привести к полной потере зрения.

Самостоятельно распознать прогрессирующую катаракту можно по явным симптомам: зрение начинает быстро ухудшаться, очки перестают помогать. Может возникать ощущение, что вы смотрите через желтый фильтр. В крайних случаях развивается временная потеря зрения

Лариса Гуслистоваофтальмолог
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В то же время распознать глаукому на начальной стадии сложнее из-за ее бессимптомного течения, продолжила офтальмолог. По ее словам, многие пациенты обращаются за помощью уже на поздних стадиях, когда вернуть утраченное зрение невозможно. В связи с этим Гуслистова посоветовала регулярно посещать офтальмолога для профилактических осмотров, так как только врач с помощью специального оборудования способен разглядеть глазное дно и провести все необходимые исследования.

Ранее офтальмолог Светлана Миргородская назвала самые полезные для зрения продукты. Среди прочего врач обратила внимание на важность витамина А, который содержится в яйцах, рыбе из холодных северных морей, сливочном масле, печени, молоке.

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