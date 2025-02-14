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09:50, 14 февраля 2025Силовые структуры

Прокуратура взяла на контроль дело об отравлении слойками с ртутью в Москве

Прокуратура контролирует ход дела об отравлении слойками с ртутью в Москве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела против 46-летнего мужчины, отравившего знакомого слойками с ртутью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Установлено, что мужчина приревновал девушку к своему знакомому и решил его отравить. Для этого он купил не менее четырех градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц — его 11 февраля он вколол в слойки, купленные для знакомого. После того как потерпевший съел отравленную еду, он был доставлен в больницу. Вслед за ним в медучреждение обратился и обвиняемый, симулировавший недомогания — так он хотел избежать подозрений в свой адрес.

Во время следственных мероприятий обвиняемый выдвигал противоречивые версии случившегося и пытался представить произошедшее как несчастный случай. Однако в результате полностью признал вину и дал показания.

12 февраля сообщалось, что на юго-западе Москвы двое мужчин отравились слойками с ртутью. Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

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