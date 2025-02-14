Раскрыты новые подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Суджа, Свердликово, Никольский, Олешня, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка и Малая Локня. Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить две контратаки противника.

ВСУ за сутки потеряли два БТР, БМП, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, ЗРК, мостоукладчик, три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и более 290 бойцов. С момента вторжения в Курскую область украинские войска лишились более 60 500 солдат, следует из сводки оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады сорвали попытку прорыва Вооруженных сил Украины в Курской области. Отмечается, что попытка ВСУ прорвать оборону российских военных провалилась, так как бойцы своевременно выявили колонну и совместно с операторами БПЛА открыли по ней огонь.