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14:50, 14 февраля 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Суджа, Свердликово, Никольский, Олешня, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка и Малая Локня. Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить две контратаки противника.

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ВСУ за сутки потеряли два БТР, БМП, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, ЗРК, мостоукладчик, три пункта управления БПЛА, склад боеприпасов и более 290 бойцов. С момента вторжения в Курскую область украинские войска лишились более 60 500 солдат, следует из сводки оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады сорвали попытку прорыва Вооруженных сил Украины в Курской области. Отмечается, что попытка ВСУ прорвать оборону российских военных провалилась, так как бойцы своевременно выявили колонну и совместно с операторами БПЛА открыли по ней огонь.

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