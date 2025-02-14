Риз Уизерспун объявила имя новой «Блондинки в законе»

Актриса Лекси Майнтри сыграет главную роль в приквеле ленты «Блондинка в законе»

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун объявила, что роль Эль Вудс в приквеле картины «Блондинка в законе» сыграет Лекси Майнтри. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Майнтри — молодая актриса, которая снималась в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» и фильме «Парамедик, который меня преследовал». Она впервые исполнит главную роль в кино.

Фильм «Блондинка в законе» по одноименному роману Аманды Браун вышел в 2001 году. В мировом прокате картина собрала 141,8 миллиона долларов при бюджете 18 миллионов. В сентябре 2024 года сообщалось, что Уизерспун запустила кастинг на главную роль в приквеле культовой комедии. Будущий сериал расскажет о школьных годах и становлении героини франшизы.

Ранее стал известен кандидат на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру».