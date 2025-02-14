Россиянам не дали воспользоваться укреплением рубля

«Известия»: Разница между курсами покупки и продажи долларов достигла 10 рублей

Разница между курсами покупки и продажи валюты в российских обменниках вдвое выше стандартного уровня, достигая местами 10 рублей. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, средний спред в крупнейших банках вырос на фоне вчерашнего резкого укрепления нацвалюты до 6,5 рубля — приобретают у граждан доллар примерно по 90,7 рубля, тогда как продать его готовы только за 97,2. При этом в материале отмечается, что обычной является курсовая разница в 3-4 рубля.

Более того, накануне сообщалось, что некоторые обменники и вовсе закрылись после того, как доллар упал ниже 90 рублей, не дав возможности покупателям воспользоваться его ослаблением.

Расширение спредов является обычной реакцией рынка наличной валюты на резкое колебание курсов. Так, в июне 2024 года после введения западных санкций против Мосбиржи показатель для сделок с долларами и евро подскакивал в полтора раза, но к концу лета снизился до более привычных уровней в 2,57 и 2,84 рубля соответственно.