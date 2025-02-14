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19:38, 14 февраля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша назвала одну дешевую страну для зимнего путешествия

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sergio Formoso / Getty Images

Российская тревел блогерша назвала соотечественникам одну дешевую страну для зимнего путешествия. Своим мнением она поделилась в ролике на странице @higinialife в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, речь идет о Марокко, куда легко добраться из России. «Здесь есть и Атлантический океан, и пустыня, и леса, и горы. А еще из этой страны вы обязательно привезете целый чемодан сувениров», — объяснила она.

Ранее другая опытная путешественница включила Марокко в топ-50 лучших стран для путешествий. В список также вошли Южная Африка, Финляндия, Грузия, Таиланд, Перу, Оман, Исландия, Никарагуа, Турция.

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