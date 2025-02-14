Российский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА

Воронежский губернатор Гусев: Пострадавших и разрушений при атаке БПЛА нет

Пострадавших и разрушений при налете беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронежскую область нет. Так о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион рассказал в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По словам чиновника, на подлете к региону было уничтожено пять беспилотников, все они были сбиты системой противовоздушной обороны.

Как сообщали в Минобороны России, всего над регионами страны за ночь были сбиты 50 БПЛА ВСУ, большая часть из них — над Белгородской областью.

Ранее на видео попал пожар, вспыхнувший после атаки беспилотного летательного аппарата в Славянске-на-Кубани.