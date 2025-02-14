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00:15, 14 февраля 2025Наука и техника

Российский «Суперкам» покажут в Абу-Даби

«Беспилотные системы» покажут дрон Supercam S350 на выставке в Абу-Даби
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Группа компаний (ГК) «Беспилотные системы» покажет беспилотник двойного назначения Supercam S350 («Суперкам»), который применяют в ходе спецоперации, на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом официальный представитель ГК сообщил ТАСС.

«Группа компаний "Беспилотные системы" впервые принимает участие в IDEX. В каталоге компании также будет представлен весь модельный ряд беспилотных авиационных систем: конвертоплан Supercam SX350, компактный БПЛА самолетного типа Supercam S150 и коптеры Supercam X4 и Supercam X4E», — сказал он.

Представитель ГК подчеркнул, что конструкцию дрона Supercam S350 постоянно совершенствуют. Аппарат устойчив к сложным погодным условиям и может работать при температуре до плюс 45 градусов. Также для эксплуатации дрона не требуется взлетно-посадочная полоса и дополнительная инфраструктура.

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Собеседник агентства отметил, что Supercam подтвердил свою эффективность в боевых условиях. Беспилотник с защищенными каналами связи отличается высокой устойчивостью к воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Он допустил, что для стран Персидского залива российский дрон может быть актуален при выполнении задач по охране границ и мониторингу инфраструктуры нефтедобывающих компаний.

В мае 2024 года представитель «Беспилотных систем» сообщил, что беспилотник Supercam S350 может передавать видео прямо на средства огневого поражения. Также беспилотник способен выполнять функции ретранслятора для ударных дронов.

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