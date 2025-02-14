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07:59, 14 февраля 2025Экономика

Российскую экс-чиновницу отправили в колонию за кражу средств ЖКХ

На Сахалине экс-чиновницу отправили в колонию за кражу средств ЖКХ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ye Jinghan / Unsplash

На Сахалине бывшую руководительницу муниципального предприятия осудили за краду средств жителей Охинского округа, которые были заплачены за коммунальные услуги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Экс-чиновница находилась в сговоре с главных бухгалтером учреждения. В период с 2012 по 2021 год она присваивала средства ЖКХ, внося в документы недостоверную информацию. Общий ущерб составил 94,3 миллиона рублей.

Обвиняемая отрицала свою вину, однако суд признал нарушительницу виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Бухгалтер, которая помогала бывшей чиновнице, должна возместить предприятию полную сумму ущерба.

Ранее в Удмуртии бывшую исполняющую обязанности министра здравоохранения осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновницу приговорили к одному году лишения свободы.

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