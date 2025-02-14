Российскую экс-чиновницу отправили в колонию за кражу средств ЖКХ

На Сахалине экс-чиновницу отправили в колонию за кражу средств ЖКХ

На Сахалине бывшую руководительницу муниципального предприятия осудили за краду средств жителей Охинского округа, которые были заплачены за коммунальные услуги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Экс-чиновница находилась в сговоре с главных бухгалтером учреждения. В период с 2012 по 2021 год она присваивала средства ЖКХ, внося в документы недостоверную информацию. Общий ущерб составил 94,3 миллиона рублей.

Обвиняемая отрицала свою вину, однако суд признал нарушительницу виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Бухгалтер, которая помогала бывшей чиновнице, должна возместить предприятию полную сумму ущерба.

Ранее в Удмуртии бывшую исполняющую обязанности министра здравоохранения осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновницу приговорили к одному году лишения свободы.