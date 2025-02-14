SHAMAN выпустил совместный клип с Мизулиной

Певец SHAMAN выпустил клип на песню «Я останусь с тобой» с Екатериной Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в День всех влюбленных опубликовал клип на песню «Я останусь с тобой». В ролике снялась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Видео появилось на странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Ярослава, идея клипа пришла им с Екатериной на фоне обсуждений включения патриотических песен в школьную программу, а также дискуссии о необходимости возврата в школы дискотек.

«Идея витала в воздухе. Мы с Екатериной Мизулиной подумали: надо снимать клип на песню "Я останусь с тобой" в стиле дневника. В настоящей школе с настоящими учениками, чтобы показать их искренние эмоции и чувства», — написал Дронов в подписи под опубликованным клипом.

SHAMAN перестал скрывать свои романтические отношения с Мизулиной несколько недель назад. Во время совместного посещения школы, где они встречались со своими фанатами, пара держалась за руки и даже сымитировала поцелуй в губы. Кадры с этого мероприятия как раз вошли в клип, премьера которого состоялась в социальных сетях артиста.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN сообщил, что их с Екатериной Мизулиной связывает любовь к России.