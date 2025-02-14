Слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори опровергли

The Hollywood Reporter опроверг слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори

Слухи о разводе американского рэпера Канье Уэста и Бьянки Цензори не соответствуют действительности, сейчас пара находится в Лос-Анджелесе и готовится ко Дню святого Валентина. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя пары.

«Объявления об их личной жизни будут исходить непосредственно от них, а не от таблоидов, которые распространяют слухи без источников», — подчеркнул он.

По словам представителя пары, это уже пятый или шестой раз, когда пресса ошибочно пишет о расставании Уэста и Цензори.

Ранее американский рэпер разразился сотней антисемитских и женоненавистнических высказываний в соцсетях. В частности, он объявил себя нацистом и восхвалял Адольфа Гитлера. Цензори, в свою очередь, на фоне провокационных высказываний супруга написала пост, в котором попросила Бога смягчить сердце мужа и наполнить его мудростью и добротой.