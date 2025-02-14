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05:14, 14 февраля 2025Культура

Слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори опровергли

The Hollywood Reporter опроверг слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Слухи о разводе американского рэпера Канье Уэста и Бьянки Цензори не соответствуют действительности, сейчас пара находится в Лос-Анджелесе и готовится ко Дню святого Валентина. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя пары.

«Объявления об их личной жизни будут исходить непосредственно от них, а не от таблоидов, которые распространяют слухи без источников», — подчеркнул он.

По словам представителя пары, это уже пятый или шестой раз, когда пресса ошибочно пишет о расставании Уэста и Цензори.

Ранее американский рэпер разразился сотней антисемитских и женоненавистнических высказываний в соцсетях. В частности, он объявил себя нацистом и восхвалял Адольфа Гитлера. Цензори, в свою очередь, на фоне провокационных высказываний супруга написала пост, в котором попросила Бога смягчить сердце мужа и наполнить его мудростью и добротой.

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