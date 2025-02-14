Спрогнозирована средняя цена нефти на 2025 год

ЦБ: Средняя цена барреля нефти Brent в 2025 году составит $65

Средняя цена барреля нефти Brent в 2025 году составит 65 долларов. Такой прогноз составили аналитики Центробанка.

В 2026 и 2027 годах ЦБ ждет цену эталонного североморского сорта на уровне 60 долларов за баррель. Прогноз банка за октябрь предполагал цену на уровне 80 долларов в 2025 году, 75 — в 2026 году и 70 долларов в 2027 году соответственно.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК должны резко увеличить добычу нефти для обрушения цен. Эти меры немедленно приведут к завершению конфликта на Украине, заявил глава государства. После этого страны Ближнего Востока подняли цены на сырье на фоне повышения спроса со стороны Индии и Китая.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, до конца 2025 года цены на нефть могут опуститься до 70 долларов за баррель или ниже, если страны ОПЕК+ не отменят повышение добычи с апреля. План предусматривает расширение квот для участников сделки, однако в последние полгода такое решение неоднократно переносили из-за слабости спроса и избытка предложения.